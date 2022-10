Beautiful, Brooke minacciata con un coltello: attimi di paura (Di sabato 1 ottobre 2022) Le anticipazioni della soap opera più amata di sempre, Beautiful, rivelano che Brooke verrà minacciata con un coltello. Ecco cosa succede in quella scena e come si è potuti arrivare a tanto nella lotta per Douglas. Da quando Taylor ha fatto ritorno a Los Angeles, il matrimonio fra Ridge e Brooke è tornato ad essere L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Le anticipazioni della soap opera più amata di sempre,, rivelano cheverràcon un. Ecco cosa succede in quella scena e come si è potuti arrivare a tanto nella lotta per Douglas. Da quando Taylor ha fatto ritorno a Los Angeles, il matrimonio fra Ridge eè tornato ad essere L'articolo proviene da Inews24.it.

