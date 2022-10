Alzano | pensionato travolto da un’auto mentre attraversa col nipotino | è grave

(Di sabato 1 ottobre 2022)Lombardo. Undi 88 anni è in gravi condizioni dopo che è stato investito adLombardo lungo via Provinciale. Erano le 15.30 di sabato (primo ottobre) quando l’anziano,teneva per mano ildi 8 anni, è statoda una Fiat Punto grigia che proveniva da via Mazzini. L’uomo è finito sul parabrezza della vettura, infrangendolo, prima di essere sbalzato per una trentina di metri sull’asfalto. Illeso ma sotto choc il nipote. Il conducente della Punto si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenute automedica e ambulanza, oltre ai carabinieri della stazione del paese e la Polizia locale per i rilievi di legge. L’anziano è stato intubato e trasferito all’ospedale di Seriate. Le sue condizioni sono molto gravi.

