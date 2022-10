Allegri sorride | la Juventus recupera due top player

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 1 ottobre 2022), in vista della sfida con il Bologna, può essere contento; la, infatti, hato due giocatori fondamentali. La sosta per le nazionali sta per finire e laè pronta a fare il suo ritorno in campo con l’obiettivo di cambiare completamente marcia rispetto alla prima parte di stagione. Sette punti di distanza dal primo posto e un girone Champions complicatosi terribilmente hanno portato una serie di problemi (alcuni, forse, anche inaspettati) all’interno del mondo bianconero. Nel ciclone delle polemiche è finito, per ovvi motivi,; il tecnico, però, può ritenersi soddisfatto per il recupero di due top. AnsafotoUn gioco che non decolla nonostante una rosa di assoluto livello tra titolari e riserve; questo il principale problema delle critiche nei ...