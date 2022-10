A che ora e dove vedere Sinner-Rune oggi in TV e in streaming (Di sabato 1 ottobre 2022) oggi, sabato 1° ottobre, all’ATP Sofia 2022 si giocherà l’incontro Sinner-Rune, valido per le semifinali del torneo. L’altoatesino, attuale numero 10 del ranking, non è l’unico italiano ad aver raggiunto questo traguardo: oltre a lui, infatti, si giocherà l’accesso alla finale anche Lorenzo Musetti, dopo la vittoria ai quarti contro il tedesco Struff (qui tutte le info sulla semifinale Musetti-Huesler). Tornando a Jannik, l’azzurro ha battuto ai quarti di finale l’australiano Alexandar Vukic 6-2, 6-3, sfoderando una prestazione ancora una volta solida ma senza mai dare l’impressione di alzare il livello. Cosa che, volente o nolente, dovrà per forza fare questo pomeriggio, dal momento che di fronte avrà un avversario ostico come il danese Holger Rune, talento classe 2003 e attuale numero 31 del ranking ATP. Di seguito ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 1 ottobre 2022), sabato 1° ottobre, all’ATP Sofia 2022 si giocherà l’incontro, valido per le semifinali del torneo. L’altoatesino, attuale numero 10 del ranking, non è l’unico italiano ad aver raggiunto questo traguardo: oltre a lui, infatti, si giocherà l’accesso alla finale anche Lorenzo Musetti, dopo la vittoria ai quarti contro il tedesco Struff (qui tutte le info sulla semifinale Musetti-Huesler). Tornando a Jannik, l’azzurro ha battuto ai quarti di finale l’australiano Alexandar Vukic 6-2, 6-3, sfoderando una prestazione ancora una volta solida ma senza mai dare l’impressione di alzare il livello. Cosa che, volente o nolente, dovrà per forza fare questo pomeriggio, dal momento che di fronte avrà un avversario ostico come il danese Holger, talento classe 2003 e attuale numero 31 del ranking ATP. Di seguito ...

giorgio_gori : Da 40 anni la repubblica islamica reprime i diritti delle donne iraniane. Le donne che si ribellano vengono picchia… - CarloCalenda : Hanno fucilato @MatteoRichetti sulla base di uno scoop falso di Fanpage. Hanno detto che difendersi da una calunnia… - AlexBazzaro : Stanno arrivando le prime bollette. Terribili per le famiglie, mortifere per le aziende. Ora che le idiozie su doc… - sabribri1977 : RT @ChanceGardiner: Gli stessi che da 73 anni se ne sbattono del Tibet occupato dalla Cina, dell'esilio del Dalai Lama, della sostituzione… - giuseppebaggio : RT @AlbertoBagnai: Come ampiamente preannunciato, anche da me in TV, il tetto al prezzo difficilmente si farà perché la Germania (Deutschla… -