Alive Universe Today

...(in ordine alfabetico) per l'8giornata CONFERMATO 1 MESE DI STOP PER BROZOVIC Brozovic è... a Lukaku serve ancora qualche giorno in più per lavorarecondizione. Impossibile sia titolare ...... Calhanoglu èin gruppo ieri e non ha i 90' nelle gambe, Brozovic è infortunato e ...fascia destra è pronto Denzel Dumfries , mentrecorsia opposta Dimarco è per adesso favorito su ... Rientrato sulla Terra l'equipaggio di Sojuz MS-21 Juventus, la rivelazione sulle condizioni di Federico Chiesa, ormai sempre più vicino al rientro. Le ultimissime.Indagini chiuse sui presunti concorsi pilotati per i posti di professore e ricercatore. L'ipotesi accusatoria per l'infettivologo Massimo Galli è stata "fortemente ridimensionata" ...