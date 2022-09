Juventus | Allegri Bonucci e il patto Scudetto

(Di venerdì 30 settembre 2022) Da domani si riparte con il campionato e ladeve ritrovare il giusto spirito per tornare a vincere, trac’è ilDa domani si riparte con il campionato e ladeve ritrovare il giusto spirito per tornare a vincere, trac’è il. Il difensore è pronto a tornare tra i titolari dopo la panchina di Monza e le parole in Nazionale. Il tecnico dal canto suo starebbe studiando anche di cambiare modulo e tornare con la difesa a tre per esaltare le caratteristiche di Bremer. Un ritorno al passato con il 3-5-2 per vedere un grande futuro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Juve immaginata daComesfrutterà queste sue doti Laimmaginata dal tecnico in estate prevedeva difesa a quattro alle spalle del terzetto di centrocampo Rabiot, Paredes,...Massimilianoha un piano per il rientro di Pogba in campo, il francese sta recuperando dal suo infortunio Massimilianoha un piano per il rientro di Pogba in campo, il francese sta recuperando dal suo infortunio. L'intenzione del tecnico è quella di convocare Paul per la partita contro l'Empoli del 21 ottobre ...La Juventus è entrata nel vivo della stagione e ora si prepara ad altre partite chiave per il suo cammino in Italia e in Europa.Il collega Licari su Gazzetta: “ Il tiro degli ex contro il bersaglio Allegri C’è qualche verità, ma arrivano tardi”. Al tiro si stanno divertendo in ...