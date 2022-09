Grande Fratello Vip 2022: chi sono i concorrenti in nomination dopo la puntata di giovedì 29 settembre? (Di venerdì 30 settembre 2022) Complicità palesi, strategie, prime discussioni accesi. Ed equilibri che nella casa del GF VIP, quella più spiata di sempre, iniziano già a vacillare, nonostante il reality sia iniziato da poco. Al centro della trasmissione, come sempre, le vite dei concorrenti, volti noti del mondo dello spettacolo che hanno deciso di mettersi in gioco, ‘spogliarsi’ nudi e mostrarsi così come sono, con i loro punti di forza e debolezza. Ma chi è stato nominato e lunedì, nel corso della prossima puntata, rischia l’eliminazione? View this post on Instagram A post shared by Grande Fratello (@GrandeFratellotv) GF VIP 7, chi è al televoto e rischia l’eliminazione I concorrenti hanno già provato il ‘brivido’ delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 settembre 2022) Complicità palesi, strategie, prime discussioni accesi. Ed equilibri che nella casa del GF VIP, quella più spiata di sempre, iniziano già a vacillare, nonostante il reality sia iniziato da poco. Al centro della trasmissione, come sempre, le vite dei, volti noti del mondo dello spettacolo che hanno deciso di mettersi in gioco, ‘spogliarsi’ nudi e mostrarsi così come, con i loro punti di forza e debolezza. Ma chi è stato nominato e lunedì, nel corso della prossima, rischia l’eliminazione? View this post on Instagram A post shared by(@tv) GF VIP 7, chi è al televoto e rischia l’eliminazione Ihanno già provato il ‘brivido’ delle ...

GrandeFratello : Cristina Quaranta ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata… - emmabonino : Spadaccia è stato per me un fratello più grande e credo sia stato così per molti altri radicali. Con Marco Pannel… - GrandeFratello : Nelle scorse ore alcuni concorrenti di “Grande Fratello Vip” sono usciti momentaneamente dalla Casa per recarsi pre… - GiuseppaDiMart1 : RT @EDESRUA: L'unica momento bello di questo Grande Fratello è Giulia Salemi, oggi è stata interpellata praticamente zero,ed è per questo c… - thisismetryng_ : RT @livesaresweet: io che passo dall'insultare la gente al grande fratello a piangere per louis tomlinson -