"Giallo" su Di Maio: è sparito anche da Fb e TikTok, non solo dal Parlamento. Hacker o scelta volontaria? (Di venerdì 30 settembre 2022) Mistero sulla pagina Facebook di Luigi Di Maio, sparita da ieri dalla Rete così come l'account di TikTok. Con i suoi 2,5 milioni di follower, il ministro sembra aver silenziato Fb, dove in queste settimane di campagna elettorale sono transitati anche video e messaggi in vista del voto del 25 settembre, un voto in cui Impegno Civico, la forza politica nata dalla scissione del M5S e capitanata dallo stesso Di Maio, non è riuscita a superare la soglia di sbarramento. Tantissimi gli attacchi e gli affondi che si sono riversati sulla pagina Facebook del ministro in questi giorni, dopo la debacle elettorale. anche gli insulti degli hater potrebbero celarsi dietro la decisione di cancellare la pagina. Al momento lo staff del responsabile della Farnesina tace sulla questione.

