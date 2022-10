Ferrara stronca Cassano | ' Taci | mentre noi vincevamo con Maradona tu prendevi il biberon'

(Di venerdì 30 settembre 2022) Non si ferma la bufera su Antonio, che ha scatenato una vera e propria polemica con le sue parole: "vinse il primo scudetto con una squadra di scappati di casa". Dopo Renica e ...

Dopo Renica e Bruscolotti , è arrivata anche la risposta di Ciro, difensore con il Napoli che ha vinto lo scudetto nel 1987 - 88 e nel 1989 - 90.Pochi giorni fa a, il cantante Rhove ha interrotto il concerto e ha abbandonato il palco ... "Lite Non lo sapevo" Rhovei Pinguini Tattici Nucleari: 'Non parlavano di voi da anni...' ...Attraverso un post pubblicato sull'account Instagram della leggenda argentina arriva un'altra secca replica alle recenti dichiarazioni dell'ex attaccante barese sul Napoli che nel 1987 vinse scudetto ..."Mentre noi vincevamo il primo scudetto della storia del Napoli, tu non avevi ancora compiuto cinque anni" ha detto l'ex difensore.