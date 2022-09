Esplosione in una scuola a Kabul | ' 32 morti e 40 feriti'

(Di venerdì 30 settembre 2022) Trentadue persone sono morte e oltre 40 sono rimaste ferite in un attentato suicida, seguito da una sparatoria in un un centro educativo a ovest di: lo ha riferito una fonte del governo afgano ...

Agenzia_Ansa : Esplosione in una scuola a Kabul, almeno 20 morti e 35 feriti. Si tratterebbe di un attentato suicida seguito da un… - LaStampa : Esplosione in una scuola a Kabul: 20 morti e 35 feriti - emergency_ong : ?? #Esplosione a #Kabul vicino a una #moschea: ricevute 14 vittime, di cui 4 morte all'arrivo. #Afghanistan #laguerraè - 246marycan : RT @MDeBrig_CY: @luca_bernabei @rtl1025 @frachillemi___ “La coppia più bella, più sexy, più coinvolgente… una esplosione atomica” #ViolaCom… - carmen35570973 : RT @MDeBrig_CY: @luca_bernabei @rtl1025 @frachillemi___ “La coppia più bella, più sexy, più coinvolgente… una esplosione atomica” #ViolaCom… -

... seguito dasparatoria in un un centro educativo a ovest di Kabul: lo ha riferitofonte del governo afgano ad Al - Jazeera. L'è avvenuta all'interno del centro educativo "Kaj" nel ...... Abdullah Abdullah, ha affermato che i responsabili dell'sono 'nemici della pace e dello ... Prendere di mirastanza piena di studenti che sostengono gli esami è vergognoso; tutti gli ...Trentadue persone sono morte e oltre 40 sono rimaste ferite in un attentato suicida, seguito da una sparatoria in un un centro educativo a ovest di Kabul: lo ha riferito una fonte del governo afgano a ...L'aggressore ha sparato alla guardia dell'istituto, poi ha preso d'assalto l'aula e fatto detonare la sua cintura esplosiva tra gli studenti ...