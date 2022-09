Borsa Europa positiva con titoli di Stato, Francoforte +1% (Di venerdì 30 settembre 2022) MILANO – Borsa Europa positiva. I mercati azionari del Vecchio continente proseguono la seduta in chiaro rialzo dopo le forti vendite delle vigilia: la Borsa migliore (dopo Milano che sale dell’1,4%) è Parigi in aumento dell’1,1%, con Francoforte e Madrid positive di un punto percentuale, Amsterdam dello 0,8% a Londra dello 0,6%. Dopo una partenza L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Borsa Europa migliora con futures Usa, Milano in parità Borsa Italiana oggi 19 giugno 2020: Milano +0,68% Borsa Italiana oggi 30 giugno 2020: Milano -0,37% Borsa Italiana oggi 23 ottobre 2020: Milano +1,09% Borsa Italiana oggi ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 30 settembre 2022) MILANO –. I mercati azionari del Vecchio continente proseguono la seduta in chiaro rialzo dopo le forti vendite delle vigilia: lamigliore (dopo Milano che sale dell’1,4%) è Parigi in aumento dell’1,1%, cone Madrid positive di un punto percentuale, Amsterdam dello 0,8% a Londra dello 0,6%. Dopo una partenza L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::migliora con futures Usa, Milano in paritàItaliana oggi 19 giugno 2020: Milano +0,68%Italiana oggi 30 giugno 2020: Milano -0,37%Italiana oggi 23 ottobre 2020: Milano +1,09%Italiana oggi ...

