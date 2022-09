Ultime Notizie – Benzina e diesel, prezzi oggi ancora in discesa (Di giovedì 29 settembre 2022) prezzi di Benzina e diesel oggi ancora in discesa, ma la fase dei ribassi dei costi dei carburanti alla pompa – che dura ininterrottamente da inizio settembre – sembra destinata a interrompersi. È quanto emerge dai dati del ministero dello Sviluppo economico elaborati dalla Staffetta. Sui mercati petroliferi il vento pare cambiare direzione: i timori di una recessione globale, che hanno spinto il barile sulla soglia degli 80 dollari, devono fare i conti con il livello straordinariamente basso delle scorte. Nuovo forte rialzo anche per le quotazioni dei prodotti raffinati, il terzo consecutivo per la Benzina, il secondo per il gasolio. Continuano a scendere i prezzi dei carburanti alla pompa, sulla scia dei ribassi dei listini dei ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 29 settembre 2022)diin, ma la fase dei ribassi dei costi dei carburanti alla pompa – che dura ininterrottamente da inizio settembre – sembra destinata a interrompersi. È quanto emerge dai dati del ministero dello Sviluppo economico elaborati dalla Staffetta. Sui mercati petroliferi il vento pare cambiare direzione: i timori di una recessione globale, che hanno spinto il barile sulla soglia degli 80 dollari, devono fare i conti con il livello straordinariamente basso delle scorte. Nuovo forte rialzo anche per le quotazioni dei prodotti raffinati, il terzo consecutivo per la, il secondo per il gasolio. Continuano a scendere idei carburanti alla pompa, sulla scia dei ribassi dei listini dei ...

Agenzia_Ansa : Sono 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 10.008. Le vittime sono 64,… - Corriere : Calenda: «Il governo durerà poco, al massimo sei mesi» - enpaonlus : I volontari della Sezione ENPA di Molfetta vi aspettano numerosi per trascorrere insieme la “Giornata degli Animali… - LauraCarrese : RT @sole24ore: ?? Media #Berlino, #NordStream forse inutilizzabile per sempre. ???? Ambasciata #Usa: cittadini americani lascino subito #Russ… - TuttoASRoma : Roma, Dybala risparmiato: Mourinho lo valuta per l’Inter -