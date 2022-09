Torna da una vacanza e muore di Escherichia coli (Di giovedì 29 settembre 2022) La Procura di Trento ha aperto una inchiesta sul decesso per Escherichia coli di un 18enne. La morte è avvenuta qualche giorno dopo il ritorno a casa da una vacanza trascorsa a Otranto Leggi su ilgiornale (Di giovedì 29 settembre 2022) La Procura di Trento ha aperto una inchiesta sul decesso perdi un 18enne. La morte è avvenuta qualche giorno dopo il ritorno a casa da unatrascorsa a Otranto

