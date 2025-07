Francesca Albanese torna nella sua Irpinia dopo le sanzioni americane

Tempo di lettura: 4 minuti  Francesca Albanese, Relatrice Speciale dell’ONU sui diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967, recentemente colpita dalle sanzioni americane a causa della sua esposizione sul genocidio in atto a Gaza, arriva in Irpinia e giĂ scatta la catena di solidarietĂ . Francesca, tra l’altro, ha origini irpine, essendo nata il 30 marzo 1977 ad Ariano Irpino: ed è proprio nel suo paese natale che domenica 27 luglio alle ore 18:00, presso la Sala del Palazzo degli Uffici di Ariano Irpino, si terrĂ la presentazione del suo libro “Quando il mondo dorme”. L’incontro si svolgerĂ alla presenza dell’autrice, c he offrirĂ al pubblico una narrazione composta da dieci storie tese a rappresentare, attraverso immagini cariche di umanitĂ , lo spirito di un popolo al centro della storia contemporanea. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Francesca Albanese torna nella sua Irpinia dopo le sanzioni americane

