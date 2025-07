Dazi Usa dopo la lettera di Trump l’Europa valuta contromisure | quali sono le decisioni possibili

È il giorno delle reazioni in Europa e in Italia alla lettera di Donald Trump nella quale ha annunciato dazi del 30% sui prodotti importati negli Stati Uniti a partire dal primo agosto. Sono ore concitate a Bruxelles, durante le quali si dovrà decidere come rispondere alla Casa Bianca. Una riunione di emergenza è prevista per le 15.30 di domenica 13 luglio, alla quale parteciperanno gli ambasciatori permanenti dei 27, il Corepar. Tra le scelte da fare, ci sono ovviamente le possibili contromisure che potrebbero già scattare, in tutto o in parte, dall’inizio della settimana. (Ansa Foto) – notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Dazi Usa, dopo la lettera di Trump l’Europa valuta contromisure: quali sono le decisioni possibili

La guerra dei dazi presenta il conto. La BCE vede nero e lancia l’allarme: “Le prospettive di espansione dell’area euro si sono deteriorate” - La guerra dei dazi globale lanciata dal presidente americano Donald Trump presenta il conto. A lanciare l’allarme è la Banca Centrale Europea (BCE), secondo cui l’economia dell’area dell’euro “ha acquisito una certa capacità di tenuta agli shock mondiali, ma le prospettive di espansione si sono deteriorate a causa delle crescenti tensioni commerciali”.

Dazi, La Russa “Sono convinto che si possa arrivare a un’intesa” - ROMA (ITALPRESS) – “ La cosa peggiore sarebbe stata subito una ritorsione, credo che in questo la Meloni sia stata decisiva.

Il testo integrale della lettera di Trump all'Europa: "Dazi al 30%. Le nostre relazioni non sono reciproche" - HuffPost Italia Vai su X

Gli aggiornamenti sui dazi. La Ue aspetta ancora la lettera di Trump. Intanto la CGIA di Mestre avverte: "Ci costeranno fino a 12 miliardi". Federmeccanica: "Per noi anche i dazi all'1% sono già troppo" Vai su Facebook

Dazi, testo integrale della lettera di Trump all'Ue: Se reagirete raddoppieranno; Dazi all’Ue al 30% dal primo agosto: la lettera di Trump. Von der Leyen: “Pronte contromisure”; Il testo della lettera di Trump con i dazi Usa all'Ue.

Dazi, stangata Trump: «All’Europa il 30%». La Ue: «Reagiremo» - La teoria che in questi giorni si sta facendo sempre più spazio tra analisti ed economisti è che le tariffe del 30% imposte ieri da Donald Trump sull’Unione europea saranno ... ilgazzettino.it scrive

I dazi di Trump sui farmaci costano 4 miliardi all’Italia - L’industria farmaceutica è quella che esporta di più in assoluto per valore nel nostro Paese e dazi al 30% come quelli minacciati da Trump peserebbero per quasi 4 miliardi ... Come scrive quifinanza.it