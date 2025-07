Era una partita difficilissima che vedeva sicuramente il Setterosa sfavorito, visto che il confronto vedeva davanti la squadra vice campionessa olimpica in carica. L’Australia per ora è superiore all’Italia e lo dimostra nel secondo match del Girone A: risultato di 19-15 che dà il primo verdetto in chiave azzurra ai Mondiali di pallanuoto di Singapore. La squadra di Carlo Silipo infatti dovrà passare dai playoff: molto probabile il secondo posto nel raggruppamento, visto che resta da giocare solo l’ultima sfida con le padrone di casa. Primo quarto che vede per due volte l’Italia in svantaggio, poi Meggiato e Ranalli portano addirittura le azzurre avanti, ma le australiane riescono a passare in vantaggio con Kearns. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto femminile, secca sconfitta per l’Italia con l’Australia. Il Setterosa passerà dai playoff