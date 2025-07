violenta aggressione al bar ubriaco colpisce la titolare con una sedia

Lodi, 13 luglio 2025 – Lite violenta in un bar di Lodi: donna ferita con una sedia, denunciato un 41enne. Una serata di ordinaria movida si è trasformata in violenza in un bar di via Lodino a Lodi. Intorno alle 22 di ieri, sabato 12 luglio, le volanti della Polizia di Stato sono intervenute in seguito a una segnalazione al 112. La chiamata è arrivata per una lite violenta scoppiata all’interno del locale. Sul posto, gli agenti hanno ricostruito i fatti grazie alle testimonianze dei presenti, accertando che un uomo di 41 anni, di origini tunisine e secondo i riscontri degli agenti, in evidente stato di alterazione alcolica, si era reso protagonista di un’aggressione ai danni della titolare del bar. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

