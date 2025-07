Scontro con un’auto sulla Flaminia | grave uno scooterista

Grave incidente stradale nella prima mattinata di domenica lungo la via Flaminia, a Rimini. Per cause in fase d’accertamento alla Polizia Locale, uno scooterista riminese di 50 anni si è scontrato con un’auto, condotta da un 55enne cesenate. Nell’impatto la peggio l’ha riportata lo scooterista. 🔗 Leggi su Riminitoday.it