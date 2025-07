Jesper Fredberg è il nuovo Ceo dell’Area Football della Sampdoria, Massimo Donati il nuovo tecnico della prima squadra. Lo ha annunciato il presidente del club blucerchiato Matteo Manfredi in una lettera aperta pubblicata sul sito ufficiale della societĂ ligure. La lettera del presidente Manfredi. “So quanto gli ultimi mesi siano stati difficili, pieni di frustrazione, domande e di un innegabile desiderio di cambiamento – ha esordito – Il vostro sostegno incrollabile è stato il cuore pulsante del mondo blucerchiato e, oggi, tutti insieme è il momento di voltare pagina e guardare oltre”. “Jesper vanta un’esperienza internazionale in club come Anderlecht, Panathinaikos, Omonia Nicosia, Viborg ed è oggi uno dei dirigenti piĂą innovativi del calcio europeo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sampdoria, il nuovo allenatore è Massimo Donati