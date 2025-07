Superbike Razgatlioglu vince anche la Superpole Race a Donington e va a -1 da Bulega nel Mondiale

Toprak Razgatlioglu conferma la sua netta superiorità a Donington Park e vince in scioltezza anche la Superpole Race del Gran Premio di Gran Bretagna 202 5, settimo round stagionale del Mondiale Superbike. Il fenomenale turco della BMW conquista così l’undicesimo successo dell’anno, raggiungendo quota 68 vittorie in carriera nella massima categoria riservata alle derivate di serie e portandosi in corsia di sorpasso sul ducatista Nicolò Bulega nel campionato. Toprak, con i 12 punti ottenuti nella gara breve della domenica mattina, ha rosicchiato altri 3 punti all’azzurro portandosi a -1 dalla leadership della generale con la concreta possibilità di superare Bulega nel pomeriggio in gara-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike, Razgatlioglu vince anche la Superpole Race a Donington e va a -1 da Bulega nel Mondiale

In questa notizia si parla di: superbike - razgatlioglu - vince - superpole

Superbike: Razgatlioglu domina la seconda sessione di libere a Most. Quarto Bulega - Si chiude nel segno di Toprak Razgatlioglu la seconda sessione di prove libere valida per il GP della Repubblica Ceca, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di Superbike, in scena questo weekend presso l’iconico circuito di Most.

Superbike, Toprak Razgatlioglu svetta nella FP1 in Cechia. Bulega vittima di una brutta caduta - Calato il sipario sulla prima sessione di prove libere del quinto appuntamento del Mondiale 2025 di Superbike.

Superbike, a Cremona si sono visti i veri valori del Mondiale, questione tra Bulega e Razgatlioglu - Il round italiano del Mondiale Superbike 2025 ha partorito tre gemelli, ovverosia i risultati delle tre competizioni disputate tra sabato e domenica nell’autodromo di Cremona.

Toprak Razgatlioglu ha dominato il sabato della Superbike a Donington, stampando prima la Superpole e poi imponendosi in Gara 1 su Nicolò Bulega, che vede adesso il suo primato nella classifica del Mondiale ridotto a soli 4 punti. È addirittura la decima vit Vai su Facebook

LIVE Superbike, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: Bulega cerca il riscatto, tra poco la Superpole Race - Vai su X

Superbike, Razgatlioglu vince anche la Superpole Race a Donington e va a -1 da Bulega nel Mondiale; Superbike Donington, Superpole Race: Toprak vince e va a -1 da Bulega - Risultati - WSBK; SBK | GP Donington, Superpole Race: Vince Razgatlioglu su Bulega.

SBK | GP Donington, Superpole Race: Vince Razgatlioglu su Bulega - Toprak Razgatlioglu ha conquistato la vittoria nella Superpole Race del Gran Premio di Donington. Secondo motograndprix.motorionline.com

SBK, Toprak si impone su Bulega e Sam Lowes nella Superpole Race a Donington - SBK: Il turco domina i dieci giri della gara Sprint e si porta a 1 punto dalla vetta della classifica iridata. Da gpone.com