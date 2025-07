Widmer Juventus | i motivi che spingono il terzino verso i bianconeri Perché piace alla dirigenza per il post-Alberto Costa

Widmer Juventus: perché il terzino piace così tanto ai bianconeri. I motivi dietro al sì della dirigenza per il post-Alberto Costa. Il calciomercato Juventus è un cantiere aperto, soprattutto sulle corsie esterne. Con la cessione del giovane portoghese Alberto Costa allo Sporting CP ormai in dirittura d’arrivo, la dirigenza bianconera è alla ricerca di un profilo che possa rinforzare la fascia destra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra le varie opzioni al vaglio, sta prendendo quota un’idea a sorpresa, un nome d’esperienza che rappresenterebbe un ritorno nel nostro campionato: quello di Silvan Widmer. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Widmer Juventus: i motivi che spingono il terzino verso i bianconeri. Perché piace alla dirigenza per il post-Alberto Costa

In questa notizia si parla di: juventus - alberto - costa - motivi

Alberto Costa verso l’addio? Futuro in bilico per la Juventus - Costa al bivio Il futuro in bilico di Alberto Costa alla Juventus è sempre più certo, con alcune voci di mercato che lo vedono lontano da Torino, alimentando i dubbi sull’eredità della squadra.

Pagelle Lazio-Juventus 1-1: Vecino risponde a Kolo Muani, promosso Alberto Costa - Un gol di Vecino al 96’ fissa sull’1-1 il punteggio dello scontro diretto per la Champions League tra Lazio e Juventus.

Juventus, infortunio per Alberto Costa contro la Lazio: dentro Douglas Luiz - Non finisce bene la prima da titolare per Alberto Costa. Il numero 2 della Juventus, schierato dal primo minuto da Tudor contro la Lazio, è dovuto.

#Tuttosport: "#Juve, non vale la pena cedere #AlbertoCosta per 20 mln!" I motivi... ?TuttoSport titola: "Alberto #Costa, un nome una sorpresa: milioni sul piatto Juve dallo #Sporting" Sorpresa è l’emozione che continua ad accompagnare il percorso di Vai su Facebook

Ma perché la Juve vuole già cedere Alberto Costa? L'ipotesi Sporting e la possibile plusvalenza; Juventus, Motta non voleva Alberto Costa? Altro indizio dalla lista Champions; Perché la Juventus prende Alberto Costa: Danilo ai saluti, c'è emergenza in difesa.

Alberto Costa Juventus, canale aperto con lo Sporting Lisbona: cosa può succedere dopo che la prima offerta è stata rifiutata. Il punto - Alberto Costa Juventus, canale aperto con lo Sporting Lisbona: cosa può succedere dopo che la prima offerta è stata rifiutata. Riporta juventusnews24.com

Calciomercato Juve, decisione presa da Alberto Costa: permanenza o cessione? - Le ultimissime notizie sul mondo della squadra bianconera allenata da Igor Tudor Calciomercato Juve, decisione presa da ... Secondo jmania.it