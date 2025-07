Superman vola alto e supera L' uomo d' acciaio | debutto record al box office per il nuovo film DC

Con un'apertura da 123 milioni di dollari in Nord America, il reboot diretto da James Gunn stabilisce un nuovo primato per un film standalone dedicato all'Ultimo Figlio di Krypton. Il ritorno di Superman al cinema si apre con il botto. Secondo quanto riportato da Deadline, il nuovo cinecomic diretto da James Gunn ha incassato 123 milioni di dollari durante il suo primo weekend di programmazione negli Stati Uniti e in Canada, superando il precedente record stabilito da L'uomo d'acciaio nel 2013 (116,6 milioni). La pellicola ha incassato 37 milioni di dollari solo nella giornata di sabato, segnando un calo contenuto del 34% rispetto al venerdì: un segnale positivo che conferma un ottimo passaparola tra il pubblico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Superman vola alto e supera L'uomo d'acciaio: debutto record al box office per il nuovo film DC

Superman: nuova foto dell’Uomo d’Acciaio, Krypto e i robot all’interno della Fortezza della Solitudine - Superman: nuova foto dell’Uomo d’Acciaio, Krypto e i robot all’interno della Fortezza della Solitudine Una nuova immagine del film Superman di James Gunn rivela un nuovo sguardo sull’Uomo d’Acciaio di David Corenswet e sulla Fortezza della Solitudine dell’Universo DC.

Superman: Hot Toys rivela una prima occhiata alla sua versione dell’Uomo di Domani del DCU - Superman: Hot Toys rivela una prima occhiata alla sua versione dell’Uomo di Domani del DCU Hot Toys ha condiviso un primo sguardo alla sua interpretazione dell’Uomo d’Acciaio di David Corenswet, tratto da Superman.

Superman debole di james gunn risolve un problema storico del uomo d’acciaio - Con l’imminente uscita di Superman, primo capitolo della nuova fase del DC Universe, si susseguono discussioni sul livello di potenza del personaggio e sulla sua rappresentazione cinematografica.

James Gunn, co-direttore dei DC Studios e regista di Superman, ammette che probabilmente avrebbe preso in considerazione l'idea di ingaggiare Chris Pratt per il nuovo Uomo d'Acciaio, se non fosse stato per un dettaglio.

