Motors&Flavours | Ferrari Lamborghini e gourmet si incontrano in via Marina

“Motori, sapori e passione: la cittĂ entra in Overdrive”. NAPOLI – Una serata dal sapore unico – e non solo per i piatti. In via Marina, tra rombi di motori e profumi di cucina d’autore, è andata in scena “Motors&Flavours”, un evento che ha abbinato supercar e alta gastronomia in un format innovativo e sorprendente. Protagoniste indiscusse: una Ferrari SF90, una Lamborghini Huracan Evo, una McLaren, una BMW I8, una F430 Scuderia e una Porsche. Ma accanto alle curve delle auto, altre curve, quelle dei piatti ideati per l’occasione dallo chef di Winehouse Napoli, che ha ospitato l’evento. Ogni vettura è stata abbinata a una creazione culinaria, in un gioco sensoriale che ha unito estetica, performance e gusto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

