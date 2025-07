Parla il soccorritore che ha trovato il bambino scomparso a Ventimiglia | È stata una grande emozione quando lo abbiamo visto muoversi

“ Era tra i rovi immobile, non ha detto nulla. Poi quando ha mosso il braccio per toccare il naso abbiamo capito che era vivo”. Sono le parole del soccorritore che per primo ha avvistato e trovato Allan Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso venerdì alle 19.15 dal camping ‘Por la Mar’ di Latte, frazione di Ventimiglia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

