Meeting di Watford Marta Zenoni per la prima volta sotto i due minuti sugli 800

Marta Zenoni sfonda il muro dei due minuti, vincendo la gara al meeting di Watford, in Gran Bretagna, con il tempo di 1:59.79. Cambia passo Marta Zenoni anche negli 800 metri. Per la prima volta in carriera, l’azzurra scende sotto il muro dei due minuti vincendo la gara al meeting di Watford, in Gran Bretagna, con il tempo di 1:59.79. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

