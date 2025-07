Maltempo sulle Dolomiti nuova frana sulla statale 51 di Alemagna | bloccata la strada per Cortina

 Cortina è raggiungibile dalla pianura attraverso gli itinerari di Passo Tre Croci, oppure i passi Falzarego o Giau. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Maltempo sulle Dolomiti, nuova frana sulla statale 51 di Alemagna: bloccata la strada per Cortina

In questa notizia si parla di: maltempo - dolomiti - frana - statale

Si avvia alla normalità la viabilità a Borca di Cadore: giovedì 19 giugno riaprirà la statale Alemagna dopo la frana. Previsto monitoraggio a vista e semaforo di sicurezza. Vai su Facebook

Il maltempo si abbatte sul Nord Italia: frana sull’Alemagna, 5mila fulmini in un’ora sulla costa in Toscana - Nord e Centro Italia nella morsa del maltempo: allerta gialla in 7 regioni, arancione sulla Toscana dove oggi in un'ora sono caduti cinquemila fulmini ... Segnala fanpage.it