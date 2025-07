Roberto Ciufoli | Dolore e sangue nelle urine poi la diagnosi di tumore al rene ho subito un intervento drastico

L'attore confida i problemi di salute affrontati nei mesi scorsi: "Ho avuto un carcinoma maligno. Abbiamo optato per un intervento drastico e definitivo che eliminasse rene, uretere, linfonodi". Oggi l'attore è in fase di recupero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Madre di 77 anni dona un rene alla figlia, l’intervento all’Ismett di Palermo - PALERMO (ITALPRESS) – È stato eseguito con successo un trapianto di rene da donatore vivente, in cui una madre di 77 anni ha donato un rene alla propria figlia, affetta da insufficienza renale.

Svolto con successo il primo intervento robotico in Regione per il tumore del rene - È stato portato a termine con successo un intervento di chirurgia robotica su un paziente affetto da un voluminoso tumore del rene.

Roberto Ciufoli: Dolore e sangue nelle urine poi la diagnosi di tumore al rene, ho subito un intervento drastico; Roberto Ciufoli, il rapporto con Pino Insegno, il figlio tanto desiderato e la lotta contro il tumore: «Una ma.

Napoli, dona un rene alla mamma: l'intervento con l'innovativo mini robot - Un destino segnato dalla malattia dal quale, una figlia dal cuore grande, riesce a strappare la mamma. Riporta quotidiano.net