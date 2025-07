Piazza Saffi in maglia rosa entusiasmo per il Giro d' Italia Women | la folla abbraccia Carlotta Cipressi e Elisa Longo Borghini

ForlĂŹ domenica si è tinta di rosa per la partenza dell’ultima tappa della trentaseiesima edizione del Giro d’Italia Women. La carovana rosa, che nell’edizione 2025 ha visto partire ventidue squadre composte da sette cicliste ciascuna, si è radunata verso le 9.15 in piazza Saffi e si. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

GIRO D'ITALIA DONNE, DOMENICA IN PIAZZA SAFFI LA PARTENZA DELL'ULTIMA TAPPA: COME CAMBIA LA VIABILITA' - La carovana rosa, che nell’edizione 2025 vedrà partire ventidue squadre composte da sette cicliste ciascuna, si radunerà verso le 9. Vai su Facebook

Giro d'Italia femminile, la competizione si chiude in Regione; A Forlì la partenza dell'ultima tappa del Giro d'Italia Women, come cambia la viabilità : tutte le informazioni; Forlì, partita la tappa del giro d’Italia donne VIDEO.

Giro d'Italia femminile, la competizione si chiude in Regione - Rai ed i suoi 918 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... Lo riporta msn.com

Forlì, partita la tappa del giro d’Italia donne VIDEO - E’ partita domenica mattina da Forlì l’ultima tappa del Giro d’Italia donne che si conclude a Imola. Riporta corriereromagna.it