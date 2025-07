Maltempo tromba marina arriva in spiaggia | paura e fuga tra i bagnanti

Una domenica segnata dal maltempo ha regalato uno spettacolo tanto raro quanto inquietante sulla costa: davanti alla spiaggia si è formata una tromba marina, attirando l'attenzione di residenti e turisti. Questo fenomeno è simile a una tromba d'aria, ma si sviluppa sopra il mare, quando il contrasto tra la temperatura dell'acqua e quella dell'aria, insieme a forti correnti ascensionali, crea un vortice che risucchia acqua e vapore verso il cielo. L'effetto è tanto spettacolare quanto insidioso. Le trombe marine possono infatti rappresentare un pericolo reale, soprattutto per bagnanti e piccole imbarcazioni se si avvicinano alla riva.

In questa notizia si parla di: tromba - maltempo - marina - spiaggia

