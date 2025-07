Allen il bambino ritrovato | le due notti da solo riparato in un cunicolo i tre chilometri a piedi Cosa ha fatto nelle ultime 40 ore? I volontari | Era rannicchiato tra roveti e erbacce

Allen Bernard Ganao è vivo. Dopo quasi 3 giorni di ansia, due notti intere passate da solo, questa mattina è arrivata la notizia che in molti attendevano. Il bambino di 5 anni scomparso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Allen, il bambino ritrovato: le due notti da solo (riparato in un cunicolo), i tre chilometri a piedi. Cosa ha fatto nelle ultime 40 ore? I volontari: «Era rannicchiato tra roveti e erbacce»

Allen, bambino scomparso a Ventimiglia: sequestrata l'auto del testimone, incongruenze tra le versioni - Le ricerche continuano ancora e disperatamente perché del piccolo Allen Barnard Ganao, bambino di 5 anni nato a Torino da una famiglia di origini filippine, non c'è traccia a Latte, frazione di Ventimiglia, dove è scomparso intorno alle 19.

Allen, il bambino scomparso a Latte da un campeggio. Perquisita la casa di un uomo e sequestrata la sua auto. Le incongruenze del testimone - Si guarda intorno, saltella sulla salita, costeggiando gli oleandri. Sono le ultime tracce che si hanno di Allen Barnard Ganao, il bambino di 5 anni sparito nel nulla dopo essersi allontanato dal.

Bambino scomparso da Ventimiglia trovato vivo in un casolare su una collina, Allen è "un po' escoriato e disidratato" - Trovato sano e salvo il piccolo Allen Bernard Ganao Il bambino scomparso venerdì da Latte, frazione di Ventimiglia, è stato trovato vivo in un casolare un una collina.

Ventimiglia, ritrovato vivo Allen: sta bene. Era a 3 km dal luogo della scomparsa; Allen, il bambino ritrovato: le due notti da solo (riparato in un cunicolo), i tre chilometri a piedi. Cosa ha; Allen, il piccolo bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia trovato vivo in un casolare: Sta bene.

Allen, il bambino ritrovato: le due notti da solo, i tre chilometri a piedi. Cosa ha fatto nelle ultime 40 ore? La ricostruzione - Dopo quasi 3 giorni di ansia, due notti intere passate da solo, questa mattina è arrivata la notizia che in molti attendevano. Come scrive msn.com

Come è stato ritrovato Allen, la strategia dello psicologo: «Un bambino con autismo cerca un luogo protetto». La ricerca nei cunicoli - Dopo quasi due giorni di ricerche senza sosta, Allen Bernard Ganao, il bimbo di 5 anni scomparso l’11 luglio da un campeggio di Ventimiglia, è stato ritrovato vivo e in buone condizioni in un anfratto ... Si legge su msn.com