LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | tutto pronto per il via

13.19 Partenza ufficiale che verrà data alle 13.25. 13.16 Corridori che stanno percorrendo il tratto di trasferimento. 13.13 174.1 km totalmente pianeggianti nella seconda metà di gara per la prima vera frazione dedicata ai velocisti puri della Grande Boucle. 13.10 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della nona tappa del Tour de France 2025 da Chinon a Chateauroux.

