Disastro negoziale Ue | Trump mette i dazi al 30%

Sberla della Casa Bianca a Ursula von der Leyen. Abbiamo meno di 20 giorni per evitare il peggio. Sale il pressing per la diplomazia bilaterale: Bruxelles non riesce a trattare.. Giorgia Meloni cerca di sventare la guerra commerciale mentre l’Ue studia «contromisure». Tentazione diplomazia bilaterale.. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Disastro negoziale Ue: Trump mette i dazi al 30%

Sono arrivate le letterine di Trump che preannunciano dazi al 30%. E pensare che Meloni si era candidata a 'pontiera' per "zero" dazi, poi aveva detto che andavano bene anche al 10%, con oltre 100mila posti di lavoro a rischio. Una trattativa assurda, da dilett Vai su Facebook

