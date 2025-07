Maltempo Italia Frana dopo un nubifragio tutto travolto | strada chiusa

L’Italia è tornata sotto l’assedio del maltempo, in una stagione estiva che sembra non voler decollare. Un nuovo fronte temporalesco si è abbattuto tra la notte e la mattinata su ampie zone del Paese, portando con sĂ© piogge violente, forti raffiche di vento e grandinate. La Protezione civile aveva previsto l’intensificarsi dell’instabilitĂ atmosferica, diramando per oggi un’allerta meteo gialla in ben sette regioni: Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, oltre ad alcune aree della Lombardia e della Toscana. Proprio in quest’ultima regione è stato emesso anche un avviso di allerta arancione in settori piĂą esposti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

