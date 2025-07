100 litri di birra la recensione | l’umorismo nero di Teemu Nikki per una storia malinconica

Umorismo nero, personaggi brillanti, una certa malinconia di fondo. Questi gli ingredienti di 100 litri di birra, il nuovo lavoro di Teemu Nikki presentato alla Festa del Cinema di Roma, dal 17 luglio in sala. Nel cinema, nell'arte in generale, ma anche nella vita, ci vuole personalità . E non si può dire che Teemu Nikki non ne abbia. Ne eravamo già consapevole con i suoi lavori degli anni scorsi, da Mister 8 a La morte è un problema dei vivi, lo ha confermato persino con il suo film per ragazzi arrivato in sala lo scorso autunno, Snot e Splash - Il mistero dei buchi scomparsi, lo ribadisce con decisione ora con 100 litri di birra. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

