Per la morte di Riccardo Boni sotto la sabbia è stato indagato il padre per omicidio colposo

Per la Procura di Civitavecchia si tratta di un atto dovuto per potere appurare la catena di eventi che ha portato alla morte del 17enne, seppellito in una buca che stava scavando sulla spiaggia di Montalto di Castro dove si trovava in vacanza con la famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La costruzione di un tunnel ad oltre un metro mezzo di profondità che gli è rovinato addosso e i soccorsi arrivati 40 minuti dopo. Sono i due elementi che hanno condannato a morte Riccardo Boni, il ragazzo di 17 anni travolto, soffocato e seppellito nella buca Vai su Facebook

Riccardo Boni, il 17enne morto sepolto dalla sabbia: il papà indagato per omicidio colposo - Il ragazzo romano di 17 anni, è morto soffocato dopo essere rimasto sepolto dalla sabbia mentre scavava una buca sulla ... Lo riporta msn.com

Riccardo Boni morto sepolto dalla sabbia, il papà indagato per omicidio colposo - Il ragazzo romano di 17 anni, è morto soffocato dopo essere rimasto sepolto dalla sabbia mentre scavava una buca sulla ... Da msn.com