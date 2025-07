Osimhen Galatasaray | affare in chiusura oppure no? L’ultima indiscrezione sull’obiettivo della Juve non lascia più dubbi sull’esito dell’operazione

Osimhen Galatasaray: come si concluderĂ la telenovela di mercato legata al nigeriano? Juve interessata ma ecco l’esito della trattativa. L’attesa è finita. La lunga e complessa telenovela di mercato legata al futuro di Victor Osimhen è giunta alle sue battute finali. Secondo quanto riportato in prima pagina da Cronache di Napoli, l’accordo per il trasferimento del centravanti nigeriano al Galatasaray è ormai cosa fatta e la fumata bianca decisiva è attesa per la giornata di domani. Nel frattempo, il Napoli non è rimasto a guardare e ha giĂ chiuso i primi due colpi in entrata per rinforzare la rosa di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

