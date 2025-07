l ritrovamento di Allen Bernard Ganao, il bambino di cinque anni scomparso da un campeggio a Ventimiglia, ha sollevato un’ondata di emozioni in tutta Italia. La sua scomparsa aveva scosso la comunitĂ e mobilitato numerosi soccorritori, ma è stato l’intervento di uno psicologo a giocare un ruolo determinante nel localizzarlo e riportarlo sano e salvo. La figura dello psicologo, in questo contesto, è stata essenziale per comprendere i comportamenti del bambino e orientare le ricerche in modo strategico, in particolare tenendo conto delle difficoltĂ legate al suo disturbo autistico. Leggi anche: Allen, le ombre dopo il ritrovamento: “Ma come è possibile? Assurdo” Leggi anche: Allen scomparso dal camping, come l’hanno ritrovato: “Dov’è stato per due giorni”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Terrore di queste due cose”: ecco come lo psicologo ha aiutato a trovare Allen. Il vero eroe è lui