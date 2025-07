Successo per il Global South Innovation 2025 | nasce Società per l’Innovazione armonica

Si è chiusa con successo l’edizione del Global South Innovation 2025, il forum internazionale promosso a Maida (Catanzaro) da Entopan: tra panel, tavoli di co-progettazione, showcase e momenti istituzionali, si sono alternati sul palco piĂą di 100 relatori rappresentanti del mondo dell’innovazione, dell’impresa, dell’universitĂ e della finanza, con un’affluenza di pubblico di circa 2000 persone che hanno partecipato per riflettere e costruire insieme nuovi modelli di sviluppo sostenibile. L’appuntamento si è concluso con gli interventi del fondatore e presidente di Entopan Francesco Cicione, dell’ex presidente del Consiglio e giĂ Commissario europeo Paolo Gentiloni e del presidente di Asvis ed ex ministro Enrico Giovannini. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Successo per il Global South Innovation 2025: nasce SocietĂ per l’Innovazione armonica

