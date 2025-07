Dopo le piogge tornerà a fare caldo | le previsioni meteo dal 14 al 20 luglio

Al Sud domenica soleggiata, ma dal pomeriggio sono attese piogge e rovesci in particolare sull'alta Campania. Il maltempo potrebbe colpire anche Napoli con piogge dalla durata però breve e dalla scarsa intensità. Da lunedì 14 luglio il cielo tornerà sereno o poco nuvoloso a Napoli con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Stop a piogge e fresco, da questo giorno tornerà il caldo torrido in Italia - Torna il caldo torrido in Italia, c’è lo stop alla pioggia e al fresco. I cittadini dovranno tornare a soffrire per le temperature alte, bisogna evitare di uscire nelle ore più afose Il meteo in Italia in questi giorni ha lasciato un po’ di respiro ai cittadini con l’abbassamento delle temperature.

Nella notte tra lunedì 7 luglio e martedì 8 luglio il fiume Meschio è esondato a Cordignano. Una bomba d’acqua ha colpito il comune con piogge torrenziali fino a 100 millimetri in poche ore. Il sindaco di Cordignano, Roberto Campagna, fa il punto della situazi Vai su Facebook

Buongiorno a tutti. Qualcuno mi chiede "tornerà il caldo?"la risposta è scontata e semplice, certo che tornerà. Statisticamente stiamo per entrare nella parte piu' calda dell'estate quella che va dalla metà di luglio alla metà di agosto. Nel frattempo però è stata u Vai su X

