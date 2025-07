I vigili del fuoco sfondano la porta ma lo trovano senza vita

Dramma nella notte in via Saporito ad Aversa. Un uomo di 74 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione. Ad allertare i soccorsi è stato un familiare cui l’uomo si era rivolto per chiedere aiuto. Sul posto i vigili del fuoco che hanno aperto la porta ma purtroppo per. 🔗 Leggi su Casertanews.it

