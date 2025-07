Inter tesoretto in arrivo | la dirigenza prepara i ‘colpi’ in uscita a centrocampo

Dopo aver investito circa 75 milioni di euro per il mercato in entrata, l’Inter è pronta ora a concentrarsi sulle cessioni. L’obiettivo è duplice: liberare spazio nella rosa e incassare un tesoretto utile da reinvestire sul mercato. Il reparto maggiormente coinvolto sarà il centrocampo. CHI RESTA E CHI ESCE – La situazione legata ad Hakan Calhanoglu sembra essersi stabilizzata: il Galatasaray, dopo settimane di interesse concreto, ha di fatto abbandonato la pista, rendendo sempre più probabile la permanenza del turco a Milano. A finire in uscita, quindi, sono soprattutto tre giocatori: Kristjan Asllani, Aleksandar Stankovic e Tajon Buchanan. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, tesoretto in arrivo: la dirigenza prepara i ‘colpi’ in uscita a centrocampo

In questa notizia si parla di: inter - tesoretto - centrocampo - arrivo

Ribaltone Inter: 4 addii annunciati e tesoretto per i colpi - Le ultime sui nerazzurri nella nuova puntata di TIAMOCALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube L’ Inter è vicina a quella che sarà una nuova rivoluzione tecnica.

Inter, ribaltone in attacco: tesoretto da 16 milioni per Marotta - Si preannuncia un corposo restyling nel reparto offensivo del club campione d’Italia in vista del mercato estivo Con  Thuram ancora ai box, Simone Inzaghi si era affidato a Taremi a scapito di Correa per affiancare capitan Lautaro Martinez  nel derby di Coppa Italia perso malamente contro il Milan.

Calciomercato Inter, tesoretto da 60 milioni per i nerazzurri ma con le cessioni cambia tutto: tre giocatori in uscita - di Redazione Calciomercato Inter, sarà presumibilmente un’estate rovente sotto il punto di vista delle cessioni: principalmente tre i giocatori in uscita.

L'Inter ? studia le mosse a centrocampo: il sogno è Ederson dell'Atalanta Dalle cessioni di Calhanoglu e Frattesi può arrivare il tesoretto per il brasiliano Vi piacerebbe vederlo a Milano? Vai su Facebook

Inter, obiettivo primario a centrocampo! Ma serve pazienza Vai su X

L'Inter fissa il budget per il mercato: Ederson e Leoni le priorità di Chivu, le cessioni strategiche per il tesoretto; Inter, ecco da dove arriva il tesoretto per Ederson: non solo Calhanoglu, altri due in uscita; Galatasaray-Inter, primi contatti per Calhanoglu. C'è l'apertura alla trattativa, ma tutto dipende da Osimhen.

Mercato Inter: dalle cessioni di Asllani, Seba Esposito, Buchanan e non solo il tesoretto per l'assalto a Leoni - I nerazzurri puntano ad incassare almeno 50 milioni di euro dalle cessioni. Secondo msn.com

C’è una priorità all’Inter: tesoretto da 87 milioni per accontentare Chivu | CM.IT - L'Inter al lavoro per piazzare gli esuberi e dare l'assalto al nuovo colpo chiesto dal tecnico Chivu sul mercato ... Lo riporta calciomercato.it