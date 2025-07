Douglas Luiz Juve: Tuttosport non ha ancora aperto a quel trasferimento, preferirebbe passare in quella squadra in caso di separazione. La cessione di Douglas Luiz dalla Juve entra nella sua fase più calda. Secondo le ultime notizie riportate da Tuttosport, sul centrocampista brasiliano è tornato con forza il West Ham, uno dei club di Premier League che da tempo monitoravano la sua situazione. Un’accelerazione importante, che potrebbe definire il futuro del giocatore, anche se sullo sfondo resta sempre la ricca tentazione araba. Il pressing del West Ham e la preferenza del giocatore. Dopo essere stato messo sul mercato dalla Vecchia Signora, che non lo ritiene funzionale al progetto tecnico di Igor Tudor, Douglas Luiz sta valutando le sue opzioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve, retroscena di Tuttosport: non ha ancora aperto a quella destinazione, preferirebbe trasferirsi lì in caso di separazione coi bianconeri…Ultimissime