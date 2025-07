Alessia Pifferi a San Giuliano intitolato un parco alla figlia Diana morta di stenti | Un monito per tutti

I Giardini di via Indipendenza a San Giuliano Milanese dal 12 luglio sono intitolati a Diana Pifferi, la bimba morta a 18 mesi il 19 luglio 2022 perché abbandonata dalla madre Alessia in casa. "È un monito a non voltarci mai dall'altra parte", ha dichiarato il sindaco Marco Segala. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Alessia Pifferi, chiesto il processo per l’avvocata e le psicologhe: “Elaborato un piano per evitare l’ergastolo” - Il pm di Milano Francesco De Tommasi ha chiesto il rinvio a giudizio per l'avvocata Alessia Pontenani, il consulente psichiatrico della difesa e 4 psicologhe.

Alessia Pifferi doveva “fare la scema”. Chiesto il rinvio a giudizio per l’avvocata e altre cinque persone - Milano, 08 maggio 2025 – In sei sono accusati di favoreggiamento, false dichiarazioni all'autorità  giudiziaria, falsa testimonianza, falso in atto pubblico e falso commesso da incaricati di pubblico servizio.

Chiesto il rinvio a giudizio per l’avvocata di Alessia Pifferi: “Perché avrei dovuto aiutarla?” - Ieri il pm Francesco De Tommaso ha chiesto il rinvio a giudizio per Alessia Pontenani, avvocata di Alessia Pifferi.

San Giuliano nel ricordo di Diana: "Non deve accadere mai più" - Le parole del sindaco alla cerimonia di intitolazione del parchetto di via Indipendenza alla memoria della piccola. Lo riporta msn.com