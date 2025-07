Indagato per omicidio colposo il padre del ragazzo morto sotto la sabbia a Montalto

È stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo il papà di Riccardo Boni, il ragazzo di 17 anni morto soffocato dopo essere stato sepolto dalla sabbia a Montalto di Castro, nel Viterbese. Al momento della tragedia l’uomo, che non si è accorto di nulla, stava dormendo in spiaggia: la Procura spiega che l’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto per far sì che si possa essere disposta l’autopsia e chiarire ogni dettaglio della tragedia. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Indagato per omicidio colposo il padre del ragazzo morto sotto la sabbia a Montalto

