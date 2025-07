Concessione di immobili dello Stato | c' è anche l' ex convento di San Domenico di Sciacca

C'è anche l'ex convento di San Domenico a Sciacca nella prima tranche di bandi di concessione di immobili dello Stato rivolti a investitori privati, enti del terzo settore e operatori nel mondo del sociale, del turismo e della cultura. A pubblicare i bandi è stata l'Agenzia del Demanio. Il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: concessione - immobili - stato - convento

Caro affitti e crisi del commercio, la proposta anti crisi: "Sgravi sull’Imu e bandi per la concessione di immobili ad uso non abitativo" - “Sgravi sull’Imu e bandi per la concessione di immobili ad uso non abitativo ai portatori di interesse per contrastare il caro affitti che colpisce il commercio".

Immobili dello Stato, pubblicati bandi per la concessione di 20 beni: ecco quelli nel Reggino - L’Agenzia del Demanio ha pubblicato la prima tranche dei bandi di concessione di immobili dello Stato rivolti a investitori privati, enti del terzo settore e operatori nel mondo del sociale, del turismo e della cultura.

Concessione di immobili dello Stato: c'è anche l'ex convento di San Domenico di Sciacca; Dall’ex casa del Fascio al parco per dirigibili, ecco gli immobili dello Stato offerti in concessione a privati; Fari, castelli, hangar e una ex casa del fascio: i bandi del Demanio per la concessione di 20 beni pubblici.

Immobili dello Stato: pubblicati bandi per la concessione di 20 beni - it nella sezione Gare e Aste e nella sezione In evidenza, comprendono: 9 edifici in uso temporaneo, 8 edifici in concessione di valorizzazione e 3 ... Riporta maremmanews.it

Agenzia Demanio pubblica 20 bandi per immobili dello Stato - L'Agenzia del Demanio ha pubblicato la prima tranche dei bandi di concessione di immobili dello Stato rivolti a investitori privati, enti del terzo settore e operatori nel mondo del sociale, del turis ... Scrive msn.com