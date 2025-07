Un anno fa Leoni era già quasi dell' Inter Che poi però scelse Alex Perez

L'estate scorsa, dopo una dozzina di presenze in B con la Samp, il centrale era in ballottaggio con lo spagnolo per un posto al sole nelle giovanili dell'Inter. Che oggi rischia di pagarlo 6-7 volte in più. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

