Paola Clemente | la bracciante morta dieci anni fa ad Andria Era il 13 luglio 2015

Domani ad Andria sar√† inaugurato il murale di Jorit. √ą in memoria di Paola Clemente, bracciante agricola originaria di San Giorgio Ionico, morta il 13 luglio 2015, morta sfinita di lavoro. Originaria di San Giorgio Ionico, dalla notte con altri lavoratori dei campi era andata a raggiungere i campi in territorio di Andria dove, per 27 euro, avrebbe dovuto lavorare nella raccolta dei grappoli di uva. Stroncata dal malore, della causa del suo decesso non si seppe nulla per giorni. ¬† ¬† ¬† L'articolo Paola Clemente: la bracciante morta dieci anni fa ad Andria Era il 13 luglio 2015 proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it ¬© Noinotizie.it - Paola Clemente: la bracciante morta dieci anni fa ad Andria Era il 13 luglio 2015

Su @Agenzia_Ansa, l'annuncio della presentazione del murales di Jorit dedicato a Paola Clemente, lavoratrice agricola morta di fatica dieci anni fa mentre lavorava nelle campagne di Andria https://ansa.it/canale_terraegusto/notizie/in_breve/2025/07/10/m Vai su X

L’opera ritrae il volto della lavoratrice agricola morta di fatica il 13 luglio del 2015 mentre lavorava nelle campagne di Andria #bisceglie #andria #caporalato #paolaclemente #murale #cgil #jorit #attualità Vai su Facebook

