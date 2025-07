Air India cosa non torna nel rapporto dell' incidente | l’alert del 2018 sulle leve per il carburante

Nel rapporto dell ’AAIB (Air Accident Investigation Board) sull’incidente che ha coinvolto il Boeing 787-8 di Air India, volo AI 171, ha sollevato più domande che risposte. In questo emergono riferimenti tecnici che sollevano dubbi sull’effettiva trasparenza e chiarezza dell’indagine. Uno di questi riguarda un Special Airworthiness Information Bulletin (SAIB) pubblicato dalla FAA (Federal Aviation Administration) statunitense nel dicembre 2018, citato esplicitamente nel documento investigativo. L'anomalia segnalata. Il bollettino, che aveva valore consultivo e non vincolante, segnalava un’anomalia relativa agli interruttori di controllo del carburante installati su alcuni Boeing 737: la loro funzione di blocco risultava disattivata, aumentando il rischio di passaggi involontari dalla modalità "run" (attiva) a "cut-off" (spenta). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Air India, cosa non torna nel rapporto dell'incidente: l’alert del 2018 sulle leve per il carburante

In questa notizia si parla di: india - rapporto - incidente - cosa

India Dialogue. Lo IAI analizza l’ascesa di Delhi e il rapporto con Roma - L’ascesa strategica dell’India come attore cardine nel sistema internazionale si gioca oggi lungo direttrici collegate: connettività infrastrutturale, resilienza delle catene del valore, innovazione industriale e attenzione alla sicurezza.

Incidente aereo #India, il rapporto: gli interruttori di controllo del carburante e i piloti "confusi" Vai su Facebook

Volo Air India, il rapporto: il carburante dei motori interrotto poco prima dell'incidente Vai su X

Air India, cosa non torna nel rapporto sull'incidente: le ultime ore dei piloti, i 30 secondi di volo, i due a; Incidente Air India: spenti gli interruttori del carburante. Non è possibile muoverli per errore; Concluse le prime indagini sull'incidente Air India, ma il report non è ancora pubblico: cosa sappiamo.

Air India, cosa non torna nel rapporto dell'incidente: l’alert del 2018 sulle leve per il carburante - Il rapporto sull’incidente del volo Air India AI 171 cita un allarme FAA del 2018 sugli interruttori del carburante, ma senza prove di difetti noti sull’aereo. Lo riporta ilgiornale.it

Il capitano Sumeet Sabharwal - L'indagine sull'incidente dell'Air India 171 del 12 giugno 2025 si sta concentrando sui piloti, sulle loro ultime ore e sul loro profilo. Da ilmessaggero.it