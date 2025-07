Ritrovato il bambino scomparso dal camping Bucci | Immensa gratitudine per chi ha lavorato alle ricerche

È stato ritrovato vivo il bambino di cinque anni scomparso venerdì scorso da un campeggio di Latte, frazione di Ventimiglia. Le ricerche sono andate avanti per oltre 36 ore, il piccolo verrà visitato dai sanitari per verificare le condizioni di salute, ma a quanto si apprende sta bene. Dalle. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: ritrovato - bambino - scomparso - ricerche

Bambino di 12 anni scompare a Milano: ritrovato dopo un giorno, sta bene - Di lui non si avevano più notizie da martedì sera, quando è uscito di casa, in zona Sant'Ambrogio, a Milano, e non è più tornato.

Bambino scompare per sei ore: ritrovato - "È qui con noi, sta bene". Sono poche parole, gracchiate dall’altro capo di un telefono da un agente della Gendarmeria di San Marino.

Bambino annegato in piscina a Brescia, ritrovato il corpo del bagnino: era scomparso da lunedì 23 - Sarebbe di Matteo Formenti, il bagnino 37enne di Chiari che risultava scomparso da lunedì 23 giugno, il corpo rinvenuto senza vita nel parco di Cologne, ai piedi del Monte Orfano, da due escursionisti.

Ritrovato il bambino scomparso dal camping. Bucci: "Immensa gratitudine per chi ha lavorato alle ricerche" https://ift.tt/rP6uYG1 https://ift.tt/CNrqeuJ Vai su X

Dopo la seconda notte di ricerche senza sosta, è stato trovato vivo Allan Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso venerdì alle 19.15 dal camping ‘Por la Mar’ di Latte, frazione di Ventimiglia. Il piccolo Allan, portato in braccio dai soccorritori, è stato accol Vai su Facebook

Ritrovato il bimbo scomparso: Allen sta bene. La conferenza stampa in diretta; Ventimiglia, ritrovato il piccolo Allen: il bambino di 5 anni disperso in località Latte; Bambino scomparso a Ventimiglia, ricerche e indagini: cosa è successo ad Allen?.

Come è stato ritrovato Allen, la strategia dello psicologo: «Un bambino con autismo cerca un luogo protetto». La ricerca nei cunicoli - Dopo quasi due giorni di ricerche senza sosta, Allen Bernard Ganao, il bimbo di 5 anni scomparso l’11 luglio da un campeggio di Ventimiglia, è stato ritrovato vivo e in buone ... Secondo msn.com

Ritrovato il piccolo Allen, scomparso a Ventimiglia: «È vivo e sta bene». Il lieto fine dopo due giorni di ricerche - Ha solo 5 anni Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso venerdì sera, 11 luglio, alle 19. Lo riporta leggo.it