Calhanoglu Galatasaray trattativa conclusa quella tra i Turchi ed il centrocampista dell’Inter? Le ultime sul nerazzurro

Calhanoglu Galatasaray, i turchi non allentano la presa sul giocatore della propria Nazionale: ecco le ultime da Appiano Gentile. Sfuma Calhanoglu Galatasaray? Nelle scorse settimane, l' Inter aveva iniziato a seguire con particolare attenzione Richard Rios, centrocampista classe 2000 attualmente in forza al Palmeiras. Il profilo del giocatore brasiliano, dotato di grande fisicitĂ e visione di gioco, era stato monitorato con insistenza dalla dirigenza nerazzurra, in particolare come possibile sostituto di Hakan Calhanoglu, nel caso in cui il regista turco avesse deciso di accettare la corte del Club di Istanbul.

Inter-Calhanoglu, c’è l’annuncio sul futuro: le ultime sull’affare con il Galatasaray - Il futuro del centrocampista è definito, arrivano notizie importanti riguardo i contatti con il Galatasaray Resta o parte? Questa la domanda che i tifosi dell’ Inter si pongono riguardo la situazione di Hakan Calhanoglu.

Calciomercato Inter LIVE: l’Aston Villa su Bisseck, iniziati i contatti per Calhanoglu al Galatasaray, ufficiale l’arrivo di Bonny! - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Calciomercato Inter LIVE: la telefonata del Galatasaray per Calhanoglu, Acerbi mai così in bilico! I dubbi di Asllani - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Inter, rifiutata l'offerta del Galatasaray per Calhanoglu: i turchi avrebbero offerto solo 10 milioni

Fabrizio Romano: "Dalla Turchia fanno sapere che l'offerta del Galatasaray per Calhanoglu non raggiungeva i 10 milioni di euro. L'Inter a queste cifre non tratta".

Calhanoglu resta all'Inter! Saltata la trattativa col Galatasaray; Repubblica – Galatasaray arrivato a 15 mln per Calhanoglu: l’Inter ai turchi ha chiesto…; Calhanoglu resta all'Inter: sfuma ipotesi Gala.

Calhanoglu, il Galatasaray resta vigile: Inter in tattica attesa. Il rapporto con Lautaro… - Il Galatasaray non molla la presa su Hakan Calhanoglu mentre il club nerazzurro rimane in tattica attesa della mossa dei turchi ... Lo riporta fcinter1908.it

Inter, non solo addii: il nuovo acquisto dal Galatasaray - Il calciomercato dell'Inter non vede soltanto gli addii e un acquisto arriva dal Galatasaray che sarà di Hakan Calhanoglu.